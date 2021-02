Splnil si dětský sen, s sebou vzal i něco z manželčina mládí

Feustelova manželka má po otci indické kořeny, matka však pocházela ze Znojma a posléze na čas bydlela také v Brně. „Ano, když jsem byla malinká, četla mi různé knížky a mezi nimi i Krtka. Moje rodina mi říká, že ve dvou letech jsem mluvila pouze česky,“ svěřila se během vysílání. I proto uvítala možnost s manželem znovu navštívit Českou republiku a podívat se za svými příbuznými. Spolu s manželem se během nabitého programu již stihli setkat i s autorem legendární postavičky. „Myslím, že to bylo výjimečné setkání jak pro nás, tak pro pana Milera. Budeme na to vzpomínat,“ dodala.

Feustel během večera hovořil hlavně o výjimečných zážitcích v kosmu, o kariéře kosmonauta však prý až do dospělosti pouze snil. „Je to těžké říci, já jsem vlastně nikdy nic nedělal specificky proto, abych se stal astronautem. Zabýval jsem se v Detroitu nějakou dobu strojírenstvím, geofyzikou a pak jsem si uvědomil, že bych se mohl vydat po cestě svého dětského snu a jít do NASA, a měl jsem štěstí, že se mi sen splnil, ale to bylo až v 35 letech,“ řekl.