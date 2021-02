Šarlatán je blíž Oscarovi, Zpráva se vrací na Slovensko

Do užšího seznamu cizojazyčných snímků vybrali akademici v třiadevadesátém ročníku patnáct titulů. Kromě Šarlatána se na seznamu ocitlo například bosenské válečné drama Quo Vadis, Aida? nebo rumunský film Kolektiv (Collective). Akademici v něm zmínili i dánské drama Chlast (Another round), francouzský dramatický film Taková láska (Two of Us) či norský snímek Naděje (Hope). Rusko v seznamu reprezentuje historické drama Dear Comrades!.

Co se týče filmů ze zemí Latinské Ameriky, na seznam se umístil třeba guatemalský snímek La Llorona nebo chilský dokument Tajný agent (The Mole Agent) a mexické drama Už tady nejsem (I'm No Longer Here). Do užšího výběru se dostalo také hongkongské drama Better Days, íránský film Sun Children nebo tchajwanský krimi snímek A Sun. Akademici na seznam zařadili i film Night of the Kings z Pobřeží slonoviny či tuniský dramatický snímek The Man Who Sold His Skin.

Dvě dramata o skutečných osudech

Polská filmařka Agnieszka Hollandová je s česko-slovenským prostorem spojena jak někdejšími studiemi na pražské FAMU, tak i námětem některých svých předchozích počinů, ať už to byl filmem odvyprávěný příběh Jánošíka, nebo drama Hořící keř vracející se k fatálnímu činu Jana Palacha.

Šarlatána natočila podle scénáře Marka Epsteina a inspirací se stal léčitel Jan Mikolášek, do jehož osudu zasáhly obě světové války i komunistická totalita. Do hlavních rolí obsadila Ivana Trojana, jeho syna Josefa a slovenského herce Juraje Loje.