Problémy s Bondem. Film Není čas zemřít se odkládá, stárne a stále nemá náhradu za Daniela Craiga

Nový film by se měl odehrávat pět let po událostech předchozího Spectre a agent 007 v něm bude pátrat po ztraceném vědci spojeném s nebezpečnou technologií. Do role padoucha se v jednu chvíli spekulovalo o herečkách Heleně Bonham Carterové či Angelině Jolieové nebo o polském herci Tomaszi Kotovi (Studená válka), nakonec si však tvůrci vybrali Ramiho Maleka (Bohemian Rhapsody).

„Bond není na prodej,“ oznámilo studio

K podpoře snímku se už také vysílala reklama v ceně 4,5 milionu dolarů, a to i během finále ligy amerického fotbalu Super Bowl, a první přesun filmu z jarního termínu na listopad loňského roku tak měl studio MGM stát podle listu The Hollywood Reporter mezi 30 až 50 miliony dolarů na ztracených nákladech. Rozpočet snímku, který se kvůli koronaviru odkládal z jara roku 2020 na říjen roku 2020, duben roku 2021 a nyní říjen roku 2021, je 245 milionů dolarů (5,2 miliardy korun).

Už se ale spekuluje, že by mohl být odložen znovu, tentokrát na rok 2022. Server CinemaBlend připomíná, že by tak byl uveden na 60. výročí celé ságy – první film Dr. No se Seanem Connerym měl premiéru v roce 1962. Pokud by navíc platila říjnová premiéra, znamenalo by to, že jen měsíc po ní přijde do kin další velký špionský snímek – tentokrát sedmé pokračování Mission: Impossible. To by mohlo ohrozit tržby, které budou už tak nižší kvůli koronaviru, jeden z filmů tak možná vyklidí pole.

Loni v listopadu už server Variety přinesl zprávu, že producenti hotového filmu právě kvůli uzavřeným kinům a prodělečné marketingové kampani uvažují o jeho přesunu na stream. Nedohodli se ale prý s firmami Netflix a Apple, které údajně měly zájem, ale odradilo je, že za film producenti chtěli 600 milionů dolarů. „Nekomentujeme drby. Film není na prodej a jeho uvedení se posouvá s cílem zachovat pro diváky zážitek v kinech,“ uvedla k tomu v listopadu společnost MGM.

Bez ohledu na premiéru však producenti stojí před dalším problémem. Kdo nahradí v roli Bonda Daniela Craiga? Pro herce by mělo totiž Není část zemřít představovat pátý a poslední film v roli agenta 007. Dvaapadesátiletý britský herec si Bonda poprvé zahrál v roce 2006 v Casinu Royale, které se natáčelo i v Česku.

Už před premiérou Spectre média citovala jeho nechvalně proslulou větu, že by si „raději podřezal zápěstí“, než natočil další pokračování, za nový snímek ale údajně dostal výplatu 25 milionů dolarů (přibližně 540 milionů korun) a neomezenou kreativní kontrolu nad výsledným produktem. Jeho následník je stále terčem čilých mediálních spekulací – a k možným kandidátům se po Tomu Hardym, Idrisi Elbovi či Tomu Hiddlestonovi přidal nedávno Regé-Jean Page z nového seriálu Bridgertonovi. Všichni kandidáti jsou ale zatím v kategorii převážně internetových přání.