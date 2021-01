Při plánech na Betlémskou besedu se beseduje i o prezentaci architektury v Česku

Nový projekt, jímž chce ČVUT oživit historický areál v centru Prahy, by se měl jmenovat Betlémská beseda. Vysoká škola se tu chystá vybudovat kulturní centrum pro veřejnost a přesune sem i část svých pracovišť.

„Chceme to propojit s celkem Betlémské kaple a jejím podzemím, oživit znovu restaurace a kluby, které tam existovaly a teď jsou zavřené, a udělat tam studentský klub,“ přibližuje plány rektor ČVUT Vojtěch Petráček.

Galerie Jaroslava Fragnera bude v sousedství Betlémské kaple fungovat do konce roku 2021. Nadace české architektury by ji pak chtěla přesunout na nedalekou Národní třídu. „Ze stínu, kde Fragnerka dosud byla, trochu zapomenutá a zastrčená, bychom to naše téma přinesli víc na oči,“ domnívá se předseda správní rady nadace Martin Peterka.

Hledá se centrum architektury

Galerii více než dvacet let vede Dan Merta, který je také jedním z iniciátorů Centra architektury. Vzniknout by mohlo na bývalém nákladovém nádraží Žižkov, zatím ale chybí peníze i podpora mezi architekty. Nádražní komplex přitom podle Merty nepotřebuje příliš úprav, díky funkcionalistickému pojetí. „Dá se velmi jednoduše zadaptovat na instituci, která může fungovat jako Kunsthalle i s nějakým sbírkovým, archivním aparátem,“ nepochybuje.

Česko je jedna z mála zemí v Evropě, která muzeum věnované architektuře nemá. Částečně funkci plní Centrum architektury a městského plánování CAMP. Sbírku architektury má i Národní galerie a Národní technické muzeum. Historička architektury Radomíra Sedláková ale prezentaci v těchto institucích nepovažuje za dostačující. „To jsou sbírky v depozitářích a sem tam výstava. Ale ve Fragnerce se výstavy měnily, byly zahraniční i české,“ oceňuje.

Sebelepší architektonické muzeum ale, podle Dana Merty, nenahradí dojem, když si člověk prohlíží reálné stavby na vlastní oči.