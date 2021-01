Recenze: Nové album Tara Fuki je nápaditá sbírka Motyle

Předcházející album Winna vyšlo v roce 2014. Nesvědčí to možná o přílišné aktivitě, zvláště když si uvědomíme, že svůj debut vydali Tara Fuki v roce 2001, a šest desek za téměř dvacet let, to skutečně není mnoho. Na druhou stranu každé z jejich alb bylo jedinečné, nebylo uspěchané a přišlo v pravý čas, zkrátka bylo vyzrálé.

V případě Tara Fuki je zároveň nutno připočíst skutečnost, že Andrea Kostankiewicz-Nazir žije již dlouhá léta ve Francii, což společné tvorbě jistě nenapomáhá, nemluvě o současných kovidových bariérách. O to víc novinka potěší.

Žádný prvoplánový smutek

Úvodní Kdyby sice začíná jako romantická etuda či violoncellový koncert, pak ovšem přijde zpěv, který tento dojem lehce rozmlží – nicméně ladění písně i její harmonie přesto zůstávají dosti melancholické, a to včetně textu. A dlužno dodat, že to samé platí pro řadu dalších písní.