Kritici poprvé ocení krátké filmy. I po úspěšné Dceři filmařům chybí kontinuální podpora

„Anatomie českého odpoledne je typická exhibice studenta FAMU, který chce doložit schopnost svých vypravěčských a režijních schopností. V důsledku toho v ní najdeme pár věcí, co by šly označit jako ,samoúčelʼ, na druhou stranu právě v tom spočívá síla studentských filmů,“ myslí si filmový kritik Martin Svoboda.

Dvaadvacetiminutový snímek částečně stojí i na pointě ohledně identity ztracených a zemřelých dětí. Skutečná událost, na níž se v mediálním prostoru nabalily dezinformace ohledně jejích viníků, není ve filmu nikdy explicitně zmíněna, tvůrcům spíše posloužila k prozkoumání kolektivní (ne)viny. I další nominované krátké filmy tematizují skutečné bolavé události.

Ve snímku M E Z E R Y režisérka Nora Štrbová vzpomíná na svého zesnulého bratra rozvolněnou formou, která v podobě animovaného experimentu kopíruje asociativní procesy mozku zasaženého degenerativní nemocí. V posledním nominovaném kraťasu jménem Pripyat Piano se zase filmařka Eliška Cílková vydává do zarostlého ukrajinského sídliště, odkud se desítky let po černobylské havárii ozývá hudba.

Film se v Česku nedaří rozjet jako „kontinuální byznys“

Český krátký film na sebe po delší době upozornil hlavně loni, když byla na Oscara nominovaná studentka FAMU Daria Kashcheeva se svým loutkovým dramatem Dcera. „Studentské filmy jistě představují to nejlepší, co můžeme v českém filmu najít. Je ale potřeba poznamenat, že tím česká kinematografie není nutně výjimečná ani že to je pozitivní,“ komentuje to Svoboda.