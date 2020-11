Filmaři chtějí otevřít kina. Mluví o nízkém riziku nákazy, diskriminaci i českém pirátství

Kina jsou podle nich zásadní pro přežití celého průmyslu, kam spadá výroba i distrubuce titulů. „Kina ovládají celý biotop audiovize. V momentě, kdy je kino uzavřené, nemůže distribuovat distributor. Když nemůže distribuovat distributor, nemůže prodávat svůj film producent, který z výnosů vstupenek může začít natáčet další film a dávat práci OSVČ. Kina ovlivňují všechno od začátku až do konce,“ vysvětluje ředitelka Státního fondu kinematografie Helena Bezděk Fraňková.

Z toho důvodu by filmaři byli rádi, kdyby se kina alespoň ze 40 procent kapacity jednotlivých sálů otevřela. V současné době stále běží podpůrná výzva Covid – kultura II, filmaři z ní ale byli vyjmuti. Nepomůže jim ani Státní fond kinematografie, protože ten nemůže dávat prostředky na marně vynaložené výdaje, nebo na kompenzace pracovníkům v sektoru.

„Kina jsou při dodržování bezpečnostních opatření typu roušky, odstupy a větrání velmi bezpečná. Je velmi zavádějící řadit kina, která nepatří mezi obory živé kultury a umí zajistit bezpečný kontakt návštěvníků, mezi ostatní kulturní akce a spojovat je s divadlem či koncerty bez hlubší analýzy a rozlišení. Navíc se v nich během první vlny neprokázala dle dostupných informací z kin vůbec žádná ohniska nákazy,“ říká za Asociaci producentů v audiovizi Vratislav Šlajer.

Na on-line premiéru se chystá Šarlatán i Krajina ve stínu

V Česku je kolem 280 kin, podle Bezděk Fraňkové nyní nelze predikovat, kolik jich vydrží. V zemi je také asi 20 distribučních firem a 80 procent jejich obsahu jde právě do kin. Na kinech jsou závislí také producenti, kteří nemohou počítat s výnosy z on-line distribuce. „V Česku legální on-line není moc možný, protože máme velmi rozvětvený nelegální on-line,“ doplňuje Bezděk Fraňková. Podle ní návrat do „normálu“ nebude ještě minimálně rok možný.

Na on-line premiéru se nicméně chystá například český film Šarlatán, kterého do zavření kin vidělo v Česku skoro čtvrt milionu lidí. Na webu Film Naživo bude uveden každý den od neděle 29. listopadu do 6. prosince. Na návštěvu kina s projekcí dalšího českého titulu Krajina ve stínu měli diváci jen několik týdnů. Producenti dobový snímek nyní umístili na Krajinavestinu.cz, kde si ho mohou zájemci přehrát nebo koupit.

„Život filmu byl násilně přerušený, v době uzavření ho mělo v plánu a na programu přes sto kin. Nechceme čekat, chceme Krajinu ve stínu divákům nabídnout, chceme, aby měli možnost ji vidět,“ říká producent Martin Růžička.

Do on-line distribuce nebo na streamovací služby ale stále častěji dává své filmy i Hollywood, který se také potýká se zavřením kin. Studio Disney už dokonce oznámilo, že on-line distribuce zejména na službu Disney+ pro něj bude prioritou. O Vánocích na ni například umístí nový film studia Pixar Duše, který by se ale měl souběžně objevit i v kinech, včetně těch českých. Komiksový velkofilm Wonder Woman 1984 se vydává stejnou cestou, o svátcích ale skončí na nové platformě HBO Max. V českých kinech bude od 14. ledna. Disney+ ani HBO Max v Česku k dispozici nejsou.