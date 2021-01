Label Big Boss na konci roku skončí. Vladimir 518 se obával, že by mu jinak došel dech

„My jsme se rozhodli činnost ukončit právě z toho důvodu,

že to bylo úspěšné,“ říká hudebník a zakladatel labelu Big Boss Vladimir 518. „Při zpětném pohledu mám pocit, že se cíle projektu podařilo naplnit.“

Těmi podle něj bylo vytvoření nezávislé platformy a „experimentální laboratoře“. Big Boss se tak postupně proměnil z hiphopového labelu a nakladatelství ve volnou kulturní platformu.

„Začal jsem se obávat, že tomu dojde síla a dech. Takže v ten správný čas, kdy mám pocit, že nás čeká neuvěřitelně silný rok, jsem si řekl, že by bylo perfektní to ukončit,“ vysvětluje Vladimir 518 s tím, že jde spíše o „akt radosti než únavy“.

Chystá se kniha o architektuře mezi lety 1958 až 1989

O naplnění cílů mluví i další z tváří a zakladatelů labelu, hudebník Mike Trafik. „Vydavatelství svou funkci splnilo. Moc nás bavilo a chceme jít dál. Chceme otevírat nové dveře. Nechceme donekonečna spravovat věc, která funguje, a nechceme si z toho udělat nějaké vnitřní muzeum,“ sděluje hudebník.

Na poslední rok chystá Big Boss několik dalších projektů. „Je naprosto zřejmé, že vyjde velká dvojkniha, která se bude věnovat architektuře mezi roky 1958 a 1989. Je to projekt, na kterém pracuji už víceméně patnáct let a teď je do něj zapojeno přibližně dvacet autorů,“ říká Vladimir 518.

Vedle toho by podle něj mělo vyjít množství nových desek od interpretů, kteří pod labelem tvoří. „Myslím si, že víceméně každý interpret, i z těch novějších, jako je 7krát3 nebo Maniak, něco připraví. Proto říkám, že to bude silný rok,“ doplňuje hudebník.

Budoucnost bez Big Bossu podle zakladatelů možná přinese jinou, menší, ale o to koncentrovanější platformu, která by znamenala návrat na začátek, možná do většího undergroundu.