Tepláky mají stoletou tradici. Z posiloven a atletických stadionů se dostaly na módní mola

Zhruba sto let zná svět tepláky. Oděvní fenomén už zdaleka nepatří jen do pohodlí domova nebo na atletické dráhy či do tělocvičen. V posledních letech úspěšně dobývaly také svět módy. Souvisí to s poptávkou po pohodlí, zároveň ale s nutností, aby kus z pružného materiálu vypadal elegantně. Do „teplákové kultury“ zasáhla i koronavirová pandemie, během které lidé tráví více času doma. Revoluce v šatnících se ale podle módní publicistky Veroniky Ruppert konat nebude. „Budeme si chtít obléknout zase něco jiného než tepláky,“ myslí si.