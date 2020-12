Dokážu pobavit i sám sebe, přiznává Karel Šíp

Všechnopárty pořádá Karel Šíp na obrazovkách České televize už patnáct let. „Pořád mě to baví,“ přiznává. Do křesla proti němu za tu dobu usedlo na osmnáct set hostů, někteří dokonce opakovaně. Ale najdou se i tací, které by Karel Šíp rád vyzpovídal, jenže oni pozvání odmítají. Třeba proto, že jim nevyhovuje improvizační pojetí této talk show.

„Zdeněk Svěrák v pořadu nikdy nebyl, přestože k sobě máme poměrně blízko. Jako řada jiných herců při představě, že by v zákulisí stáli a nevěděli by do poslední vteřiny, co se na jevišti bude dít, do toho raději nejdou,“ uvádí příklad Šíp. Podobně se mu nepodařilo domluvit televizní setkání se svým idolem z mládí, hercem Vladimírem Pucholtem.

Zábava, která se neomrzí

Vedle pátečních večerů patří Všechnopárty několik let i do programu silvestrovské zábavy. Karel Šíp se ale objevuje i v sestřizích silvestrů, které ještě pro Československou televizi natáčel Vladimír Menšík. Jeden z nich znamenal zlom v Šípově kariéře, spolu se skladatelem Jaroslavem Uhlířem je totiž uvedl do světa velké televizní zábavy.

„Nastupovali jsme tam jako neznámí, do té doby jsme jen uváděli na druhém programu písničkovou soutěž,“ vzpomíná bavič. Repríza tohoto pořadu je prý také jedinou příležitosti, kdy je ochotný sledovat sám na sebe na obrazovce. „Vidím tam, jak jsem naprosto ztrémovaný, zatímco Jarda je klidný, protože svou profesi komika nikdy nebral vážně,“ upozorňuje.