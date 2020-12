„Je čas na revoluci!“ Americký dokument ukazuje, proč si Zappa rozuměl s Československem

„Zajímalo by mě, jestli je možné, abych skončil jako prezident Spojených států. Je čas na revoluci,“ říká Zappa na jednom z archivních záběrů. Inspirací k tomuto výroku se mu stala návštěva Prahy. Když v hlavním městě svobodného Československa na začátku roku 1990 vystoupil na letišti, čekalo na něj dva a půl tisíce lidí.

Z jeho tvorby byla slyšet svoboda

„Komunismus nefunguje, protože není v souladu s lidskou povahou,“ prohlásil Zappa mimo jiné tehdy. Doma v Americe se zase otevřeně vysmíval společenským předsudkům, kritizoval cenzuru i propojení politiky a byznysu. Témata obsáhl do svých textů a muziky s náročnými rytmy.

Zappovu tvůrčí svobodu oceňovali Čechoslováci ještě před revolucí. Podle jeho písně se pojmenovala undergroundová kapela The Plastic People of the Universe a za jeho desky se na černém trhu platily vysoké částky.

„Českoslovenští posluchači dobře vycítili, že Zappa se vymezuje vůči establishmentu, vůči mocenským ambicím ze strany politiky. Slyšet to bylo nejen z jeho textů, ale i z jeho hudby, z toho, jak bořila konvence,“ domnívá se hudební publicista Petr Dorůžka, který americkému hudebníkovi po dobu jeho pražského pobytu tlumočil.

Vy máte proti čemu protestovat

Zámořský rebel byl první velkou hudební hvězdou ze Západu, která Prahu po revoluci navštívila. Nechystal se tu koncertovat, ale navázat obchodní kontakty a setkat se s novým československým prezidentem.

„Byl nesmírně zcestovalý a zapálený do vyjednávání s vládami a kulturami po celém světě. Hledal způsoby, jak vylepšit obchod a spolupráci mezi národy. To bylo výjimečné,“ říká o Zappovi režisér dokumentu Alex Winter.