Vzpomínky na Kamilu Moučkovou: Legenda, která se jako legenda nebrala

„Pamtuji si ji především jako krásného člověka, jako ženu čestnou. Na morálce velmi lpěla, což se projevilo i jejím poměrně krušným životem,“ uvedla dokumentaristka. Shodně na výraznou protitotalitní osobnost nahlíží i Michal Šmíd: „Její odkaz vnímám jako odkaz člověka, který na rozdíl od většiny společnosti, která se za normalizace nějakým způsobem přizpůsobila, dál nesla pochodeň vzdoru.“

Odkaz bez hořkosti

Dodává ale, že tento svůj odkaz nesla Moučková bez „sentimentu nebo martyrologie“, přistupovala k němu prý s věcností. Českotelevizní moderátorka Světlana Witowská potvrzuje, že Kamila Moučková neměla ráda, když se o ní mluvilo jako o legendě.

„Některé věci pro ni byly opravdu bolestné. Ale přestože měla těžký osud, nikdy nezahořkla. Pořád měla ráda lidi. A nikdy nebyla naštvaná na to, co se jí stalo. Brala to tak, jak to bylo. Se vším se vypořádala,“ říká Witowská. Se svou o dvě generace starší televizní kolegyní se sblížila při knižním rozhovoru Hlavou proti zdi, který vyšel loni.

