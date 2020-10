Davida Sucheta si pletou s Poirotem. Skutečně mě poznáte přes mé fotografie, říká

Suchet v knize často mluví o svém dědečkovi Jimovi, který byl fotograf. „Vždycky říkal, že tím nejdůležitějším objektivem je naše oko,“ podělil se herec se čtenáři o jeden z dědečkových postřehů. „Nejde o to, co vidím, ale jakým způsobem interpretuji a vykládám to, co moje oko vidí, a to potom reprodukuji prostřednictvím fotoaparátu,“ vysvětluje.

Své snímky nevnímá proto jako zachycení předmětů nebo lidí, ale jako svůj pohled na ně. „Velice často jsou to impresionistické nástiny,“ popisuje. Přiznává například, že ho fascinují stromy.

„Vidím v korunách stromů řadu věcí. Vidím příšery ve větvích. Můžu tam spatřit i domov pro ptáky, zvířata a hmyz. Když jsem dnes procházel Londýnem, pršelo a viděl jsem strom, jehož tvar mi připomínal šílence se zářícíma očima a velkými zuby,“ vyprávěl v rozhovoru pro ČT.

Nejlepší přítel Poirot

Fotoaparát málokdy odkládá. „Pořizuji snímky něčeho, na co reaguji emocionálně,“ podotýká s poznámkou, že právě prostřednictvím jeho fotografií mohou lidé zjistit, kdo je skutečný David Suchet. Nápovědou pro čtenáře mohou být v knize Za objektivem také jeho texty, v nichž vypráví o své rodině, zamýšlí se nad proměnami zábavního průmyslu a probírá i hereckou kariéru.