Czech Press Photo ukázala nominace na letošní cenu

Fotožurnalistická soutěž Czech Press Photo prozradila nominace šestadvacátého ročníku. Výrazně je v nich zastoupeno téma koronaviru, promítlo se do všech soutěžních kategorií včetně umění, sportu nebo životního prostředí. Z více než pěti tisíc přihlášených fotografií porotci vybrali také záběry vztahující s k tragické střelbě v ostravské nemocnici nebo soudu s Marianem Kočnerem kvůli podílu na vraždě novináře Jána Kuciaka. Vítězové budou oznámeni 2. prosince. Od března do října by pohled českých a také slovenských fotografů na uplynulý rok měla představit výstava.