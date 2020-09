Fotograf Koudelka představuje v Paříži krásu ruin. Více se mu líbí bez lidí

Soubor více než stovky jeho panoramatických záběrů bude v Paříži k vidění do poloviny prosince. Poté se přesune, stejně jako další známé soubory, do Česka. „Všechno, co dělám, nakonec skončí v Praze. Když budete chtít vidět nějakou moji fotografii, kterou jsem pokládal za dobrou, budete ji moct najít jedině v Uměleckoprůmyslovém muzeu,“ slibuje Koudelka.

K výstavě vychází i publikace s Koudelkovými fotografiemi.