Ústí představí „Naše Němce". Postavili žlutou ponorku a díky stavebnici Merkur získali Nobelovu cenu

Na spojitost mezi Beatles a severními Čechami upozorňuje nově také projekt Neznámí hrdinové Ústí nad Labem. „Připomínáním významných osobností bychom chtěli posílit i vztah obyvatel k tomuto městu,“ říká jedna z organizátorek Lenka Havelková.

Walt Disney na LSD

Ústeckou připomínku rodáka Heinze Edelmanna nemůže přehlédnout nikdo, kdo půjde kolem kolejí Univerzity J. E. Purkyně. Barvami tu pozornost poutá venkovní obraz inspirovaný rukopisem grafika, jemuž v šedesátých letech ve světě přezdívali „král psychedelické grafiky“ nebo „Walt Disney na LSD“.

Narodil se právě v Ústí nad Labem. „Konkrétně na Střekově v roce 1934 do smíšené rodiny, která se vystěhovala do západní zóny Německa, do Düsseldorfu, kde vystudoval,“ seznamuje s Edelmannovým životem Martin Krsek z ústeckého muzea.

Z Edelmannovy tvorby je nejslavnější jeho spolupráce s Beatles na animovaném snímku Yellow Submarine. „Díky němu Beatles film přijali natolik, že dokonce svolili, že na konci sami vystoupí a pozdraví diváky,“ doplnil Krsek.