Kostely přebývají, místo církvi slouží kultuře. Jít do nich na zmrzlinu ale nestojí za hřích

Kostel sv. Šimona a Judy využívá Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK jako koncertní síň. Navazuje na dobrou tradici, v minulosti totiž na tamní varhany hrál třeba Mozart nebo Haydn.

Do kostela cvičit a na zmrzlinu? To ne

Od kulturního využití se odklonil soukromý majitel odsvěceného kostela svatého Michaela archanděla u Staroměstského náměstí. Přeměnil ho v hudební klub, v současnosti je ale mimo provoz.

Nevyužívané kostely se tak můžou stát kdečím, ale podle generálního vikáře Jana Balíka nejspíš ne čímkoli. „Myslím, že většina lidí v naší republice, i když se nehlásí k žádné církvi, by nerada viděla, aby se jejich kostelíček stal třeba obchodním centrem,“ domnívá se.

Přebudování pražského kostela na noční klub kritizoval před pár lety ostatně i Vatikán. Konkrétní stavbu nejmenoval, ale pravděpodobně byla řeč o zmíněném kostele sv. Michaela archanděla. Církevní představitelé se kvůli nedůstojným přeměnám původně sakrálních míst rozhodli vydat i směrnici, jíž by se farnost při předávání správy nad svým majetkem měla řídit. V úvahu podle Vatikánu nepřichází, aby lidé do někdejšího kostela chodili na diskotéku, do tělocvičny nebo na zmrzlinu.