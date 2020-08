Nolanovo sci-fi Tenet pomůže zachránit svět a možná i kina

První novinkou velkého hollywoodského studia, která vstupuje od začátku koronavirové pandemie do široké distribuce, je sci-fi film Tenet. Snímek v režii a podle scénáře Christophera Nolana má 27. srpna premiéru i v českých kinech. Diváci ve Spojených státech ho uvidí až o týden později. Titul oceňovaného filmaře by mohl přivést lidi opět do biografů.