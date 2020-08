Chalupeckého cenu pro mladé výtvarníky nevyhraje nikdo, a zároveň všichni

Finalisté Ceny Jindřicha Chalupeckého se rozhodli, že se 31. ročník obejde bez vítěze. Umělci a umělkyně nominovaní letos na ocenění pro výtvarné umělce do 35 let totiž odmítají princip soutěže. Doufají, že se díky tomu dostane stejného prostoru a pozornosti všem, aniž by publikum od jejich tvorby odváděla potřeba srovnávání. Ceremoniál, při němž mělo původně padnout jméno laureáta za rok 2020, nahradí dvoudenní sympozium pro veřejnost.