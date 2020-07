„Mám rád zvuky s emocí, třeba hrající si děti,“ přiznává český zvukař nominovaný na ceny Emmy

„Pro zvukaře, který pracuje u filmu nebo seriálu, je nejdůležitější umět vyprávět pomocí zvuku příběhy. Když neděláte zvuky jen ‚jako‘, ale tak, aby divákovi pomáhaly se orientovat, aby vytvářely napětí a případně dodávaly emoce, které v obraze samy o sobě nejsou, ale potřebujete je tam dostat,“ sdělil Mravec v Událostech, komentářích svou představu o mistrovi v oboru.

Zkušenosti začal po studiích na FAMU sbírat v postprodukčním filmovém studiu Soundsquare jako editor a mixér zvuku. Spolupracoval na oceňovaných tuzemských titulech Lidice, Alois Nebel či Tobruk. Za zvuk k pohádce Jana Svěráka Kuky se vrací obdržel Českého lva (spolu s Jakubem Čechem a Pavlem Rejholcem).

Od roku 2011 pracuje převážně ve Velké Británii. Působí jako designér zvukových efektů pro londýnské Boom Studios. Podílel se například na dramatu Kód Enigmy a seriálech Black Sails, Peaky Blinders či Black Mirror. Pracoval i na zvuku úspěšné fantasy série Hra o trůny.

Zahraničí od Česka odlišuje péče o řemeslo

Hlavní rozdíl mezi českými a zahraničními produkcemi se podle jeho postřehu odvíjí od rozpočtu a velikosti štábu. V cizině navíc tvůrci míří ke vzdálenějším cílům. „Zahraniční filmy se dělají už s výhledem na to, že půjdou do celého světa, a bojují o největší návštěvnost, takže se všechno dělá dokonale. A tato dokonalost začíná už od scénáře, často se stává, že se tále přepisujou. Možná i proto, že pro producenta je to nejlevnější část filmu,“ podotýká Mravec.

Nemalou roli hraje i neustálé učení se a profesní postup od píky. „V zahraničí existuje něco, co jsem tady úplně neviděl, a to je péče o řemeslo,“ srovnává Mravec zkušenosti ze zvukařské branže.

„Mají zavedený systém, byť neformální, že začnete ve studiu pracovat jako ‚runner‘. Nosíte kafe, chodíte pro obědy, běháte s harddisky. A postupně se začnete zapojovat do procesu, i když nemůžete začít dělat sám, napřed vás někdo vede. Je to samozřejmě do určité míry nepříjemné a i depresivní, protože se třeba nedostanete vůbec do přímého kontaktu s režisérem, ale zároveň je to ohromná zkratka, protože nezkoumáte slepé uličky,“ upřesnil.

Líbí se mi Lynch a zvuk při východu slunce

Jeho profesním přáním je podílet se na podobných filmech, jako jsou bondovky nebo snímky Christophera Nolana. Nabízejí totiž „fantastické možnosti pro zvuk“. „A jednu dobu jsem strašně chtěl pracovat na filmech Davida Lynche, ale to bylo v době, kdy jsem si neuměl představit, jak se k nim dostat, a mezitím Lynch přestal točit,“ připojuje Mravec i nesplnitelný sen.