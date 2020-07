Tip z iVysílání: Trochu boží, trochu peklo. Mladý papež se vrací na ČT

První americký papež pije kolu a klidně si zapálí, jinak je ale naprosto konzervativní. Že by se ale církev pod jeho vedením nechala nakazit moderní dobou, to jeho ovečky čekat nemůžou. Do zákulisních her fiktivního Vatikánu, kde úřaduje nevyzpytatelný Jude Law, zavedl režisér a scenárista Paolo Sorrentino diváky už před pár lety. Na počátku prázdnin se jeho Mladý papež vrátil na obrazovky České televize, po omezenou dobu je možné odvysílané díly tohoto seriálu přehrát i v iVysílání.