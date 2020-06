Vteřina dějepisu: Co se Eleně Piscopii podařilo 25. června 1678 jako první ženě?

Příběh Eleny Lucrezie Cornaro Piscopie bychom si nevyprávěli, kdyby nebylo její matky. Zanetta Boni měla sice mnohem kratší jméno a horší vyhlídky než její budoucí dcera, ale ani ona se nehodlala spokojit s málem. A že coby hladový krk z velmi chudé rolnické rodiny málo měla.

Do Benátek se vydala pravděpodobně proto, aby se pokusila uniknout bídnému životu. Štěstí ji skutečně potkalo. Stala se milenkou bohatého Benátčana Giovanniho Battisty Cornara Piscopia, který to dokonce časem dotáhl na druhou nejvyšší funkci v Benátské republice. Červenou knihovnu završila svatba.

Když si vážený muž bral svou přivandrovalou metresu, Eleně bylo osm let. Narozená i vychovaná byla v rodinném paláci. V té době už mluvila latinsky, řecky, francouzsky a španělsky, přibrala si ještě hebrejštinu a arabštinu. Nepostrádala také hudební nadání, ale neztrácela se ani v počtech, jak dokládá její zájem o fyziku a astronomii.

Ze dvou možných kariér tehdejších žen – manželské a řeholní – si zvolila tu druhou a v necelých dvaceti vstoupila do benediktinského řádu. Otec pyšný na inteligentního potomka, byť v sukních, ji nicméně přesvědčil, aby zároveň rozšiřovala své vzdělání na univerzitě. A univerzitu z moci svého vlivu zase přemluvil, aby tento „rozmar“ tolerovala. Což se dařilo až do okamžiku, kdy Elena měla obhajovat doktorát z teologie. Tehdy zakročil kardinál. Žena, která by přednášela bohosloví (k čemuž by ji titul opravňoval), už bylo přece jen trochu silné mešní víno.

Nicméně bystré studentce bylo umožněno složit alespoň doktorát z filozofie. Veřejná zkouška, v níž rozebírala Aristotelovy myšlenky, se musela pro velký zájem posluchačů přesunout z univerzitní půdy do prostornější katedrály. Trvala dobrou hodinu a na jejím konci, 25. června 1678, byl Eleně na Padovské univerzitě přiznán titul „doktora filozofie“ – jako vůbec první ženě. Po ní se podařilo ve stejném oboru uspět až v roce 1732 na Boloňské univerzitě dceři tamního právníka Lauře Bassi.

Léta následující po univerzitním úspěchu trávila Elena dalším studiem a charitou. Času už neměla vyměřeno mnoho. Zemřela v osmatřiceti letech na tuberkulózu.