V prvním ročníku Grammy, organizovaných Národní akademií hudebního umění a věd, po dvou cenách získali Ella Fitzgeraldová, Count Basie, Domenico Modugno, Ross Bagdasarian a Henry Mancini. V kategorii „nejlepší album“ vyhrál poslední z nich.

Autor hudby mimo jiné k filmu Snídaně u Tiffanyho, včetně slavné Moon River, nebo tématu z Růžového pantera, za svůj život celkem obdržel dvacet zlatých gramofonků (a také třeba čtyři Oscary). Ten první mu vynesl soundtrack k detektivnímu televiznímu seriálu Peter Gunn – mimochodem postava tohoto soukromého očka byla jako první napsaná přímo pro televizi a nepřevzatá z jiné předlohy. Mancini s nahrávkou seriálové hudby, kterou zároveň složil, zvítězil i v kategorii nejlepší aranžmá. Druhý ročník Grammy se konal hned v listopadu 1959, tentokráte už i za přítomnosti televizních kamer.

Nejvíce cen Grammy dosud získal britský dirigent maďarského původu Georg Solti (31), který zároveň logicky vede i v žebříčku oceněných mužů. Mezi ženami, co do počtu sošek, si nejlépe vede americká bluegrassová a country zpěvačka a muzikantka Alison Kraussová, pokud ale odečteme 14 ocenění, jež získala spolu se svou kapelou Union Station, je vítězkou Beyoncé. Populární diva cen Grammy dosud nasbírala 24 (minus čtyři, které si vyzpívala coby součást Destiny's Child a The Carters).