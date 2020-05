Kvůli nové stavbě na Manhattanu se do země koplo v lednu 1930, otevřena byla za zhruba rok a čtvrt. Budovu za 40,95 milionu amerických dolarů navrhla architektonická kancelář Shreve, Lamb & Harmon původně „jen“ s osmdesáti patry. Když se ale ukázalo, že konkurenční Chrysler Building (už takhle první mrakodrap na světě, který překročil výšku Eiffelovky) míří ještě výš, rozhodli se architekti pár podlaží přikreslit. Nakonec jich je 102. Původně se počítalo, že střecha poslouží jako přistávací plocha pro vzducholodě, od čehož se brzy upustilo, protože se to ukázalo jako docela nebezpečný nápad. Na – nebo spíš v – budově tak přistál pouze nedobrovolně americký bombardér, který se s Empire State Building v červenci roku 1945 srazil v husté mlze chybou navigace. O šest let později tu krátce sídlilo československé vysílání Rádia Svobodná Evropa. A ikonická budova si samozřejmě zahrála i v řadě filmů, nejznámější zůstává nejspíš scéna z filmu King Kong (1933), kdy se přerostlý lidoop vydrápal na vrchol mrakodrapu a marně se tu bránil letecké přesile. Jak vysoko tedy musel šplhat? Empire State Building měří 381 metrů (s anténou 443,2) což jí zaručilo titul nejvyšší budovy světa až do začátku sedmdesátých let, kdy ji překonala severní věž Světového obchodního centra. Pro srovnání: současný vítěz, mrakodrap Burdž Chalífa v Dubaji, dosahuje výšky 828 metrů (bez antény).