Král Gustav II. Adolf měl rád mocná plavidla, na která by se vešlo co nejvíce dělostřelectva. Chloubou jeho válečné flotily se měla na začátku sedmnáctého století stát loď Vasa. Největší slávu ale nakonec zažila „jen“ jako vrak, který byl z Baltského moře vyzdvižen 24. dubna 1961, pět let po objevení. Víte, co loď poslalo ke dnu?