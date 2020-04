Na co se těšit: Na jednom albu se vystřídá víc Alicií Keys

S velkou pravděpodobností by během jejího vystoupení (a na desce jakbysmet) měl zaznít aktuální singl Underdog. Bezstarostná a pohodová „vybrnkávačka“ promlouvá ke všem, kterým se momentálně v životě moc nedaří. Trochu optimismu se teď hodí víc než kdy předtím…

Skladatelka a producentka chce novou nahrávku podpořit mimo jiné koncertním turné. Naživo si ji má užít také české publikum, pro nějž by mohla vystoupit 25. června v pražské O2 areně. Pořadatelé ani sama zpěvačka akci prozatím nezrušili.

Video of Alicia Keys - Underdog (Official Video)

Video of Alicia Keys - Time Machine (Official Video)

Co song, to jiný styl. Zdá se, že nová A.L.I.C.I.A. bude zvukově pestrá. A vlastně i vizuálně. K písni Show Me Love se totiž lze naladit na uměleckou strunu a užít si efektní zpomalené záběry tančících párů, nebo dát přednost remixu, v němž dvojnásobná maminka odhaluje svoji přísnější stránku.