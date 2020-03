Česká filharmonie podpoří nemocnice, které bojují s koronavirem. Koncert zazní na ČT

Pandemie koronaviru, která do České republiky dorazila na začátku března, ale donutila filharmoniky zrušit řadu vystoupení.

„Šíření koronaviru jsme všichni zpočátku sledovali s odstupem a říkali jsme si, že to snad brzy přejde a situace nebude až tak vážná,“ uvedl generální ředitel České filharmonie David Mareček.

PŘEVOD NA ÚČET: Přispět můžete i darem na sbírkový účet Nadace Via 9999552222/0800.

Během koncertu budou moci diváci poslat libovolný příspěvek do veřejné sbírky organizované Nadací Via. Výtěžek benefice se rozdělí mezi čtyři nemocnice pečující o těžké případy lidí s koronavirovou infekcí. Konkrétně jsou to Nemocnice na Homolce, Fakultní nemocnice v Motole, Fakultní nemocnice Brno a Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.

Nemocnice vybrané peníze použijí na nákup zdravotnických pomůcek, které v současnosti nejvíce potřebují.

Program koncertu s názvem Pomáháme s Českou filharmonií je složen především z děl Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka. Doplní je například také skladba Johanna Sebastiana Bacha.