Vysílá televize třetího věku. Seniorům dodáme náladu i informace, přeje si ředitel ČT

Vysílací schéma se skládá z archivního fondu ČT. Budeme vysílat zábavné pořady i seriály, a to jak ty úplně nejstarší, tak ty nejznámější. K tomu přidáme vzdělávání, například v podobě soutěže O poklad Anežky České. Mezi tím by měly fungovat informační bloky. Zabývat se budou vyloženě tématy, která zajímají seniory. Tyto informační bloky vysíláme každý den ráno v devět, ve tři a v pět odpoledne.

Celý kanál jsme postavili snad během jednoho týdne, ale není to tak, že bychom vycházeli úplně z nuly. Projekt archivního kanálu je v České televizi už několik let, akorát jsme neměli prostor a ani finanční prostředky, abychom ho mohli spustit. Díky tomu, že jsme teď spoustu výroby zrušili, nevysíláme mnoho sportovních i jiných akcí, jsme měli šanci zafinancovat vznik takového kanálu. Alespoň dočasně chceme seniorům přinášet trochu zábavy a trochu nostalgie.

Poté, co se nám v rekordně krátké době povedlo obsloužit jednu velkou cílovou skupinu, která je pro nás důležitá, což jsou rodiče, děti a učitelé (viz zábavně-vysílací program UčíTelka ), řekli jsme si, že budeme hledat cestu, jakým způsobem obsloužit druhou skupinu, která je dneska nejzranitelnější. Musí sedět doma, nemůže ani přijímat návštěvy, protože je ohrožena, a potřebuje se nějakou formou zabavit a dostat lepší náladu. Protože popravdě řečeno, při zprávách, které přicházejí, není úplně jednoduché držet se v dobré kondici a v dobré náladě.

Ve vysílání ČT3 by se mělo objevit více retro prvků. Například se na obrazovky vrátí hlasatelky anebo rozcvičky.

Ono je to trochu východisko z nouze. Když máte týden na spouštění televizního kanálu, je to skoro na zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Hlasatelky nám nicméně pomáhají jednak navigovat diváky, aby věděli, co se vysílá, a zároveň je to prvek, který vrací zpátky do minulosti. Nevstupujeme ale standardním způsobem z hlasatelny, v hlasatelky se přemění moderátorky pořadu Sama doma a v prostředí Sama doma budou také našim divákům říkat, co je čeká.

Můžete ve stručnosti zmínit i některé seriály a pořady z archivu, které se objeví na ČT3?

Začínáme seriálem Eliška a její rod, na který navážou Dva písaři. Vysíláme také kultovní seriál Nemocnice na kraji města. Ono to sice vypadá, že jde o dramatický seriál, ale vzhledem k tomu, že všichni vědí, jak to s doktorem Štrosmajerem dopadne, bereme ho spíše jako zábavné připomenutí.

Jak dlouho s fungováním ČT3 počítáte?

Řekli jsme si, že zkusíme udržet oba dva projekty, tedy ČT3 i UčíTelku, minimálně po dobu nouzového stavu, po dobu, kdy lidé nesmí vycházet ze svých domovů, ale jsme připraveni vysílat minimálně další měsíc až dva.

Potvrzuje se v současné situaci poslání České televize jako veřejné služby?

Je evidentní, že ve chvílích, kdy se něco děje, se lidé snaží hledat informace na České televizi. Je to dáno i tím, že důvěra ve zpravodajství ČT je vysoká. Dělali jsme si výzkum a v poslední době 40 procent lidí hledá informace pouze z České televize. V tuhle chvíli ČT plní svoji službu a i to, že jsme přidali tyto dva projekty, vzdělávací a pro seniory, je rozšiřováním veřejné služby. Mimochodem stejné kroky, jako děláme my, dělá i BBC, akorát se dvou- až třítýdenním zpožděním po nás.