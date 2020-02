Jan Svoboda tvrdil, že není fotograf. Jeho snímky teď vystavuje prestižní galerie v Londýně

Rodák z Bohuňovic u Olomouce se proslavil výroky, že nenávidí fotografii a není fotograf, ale umělec. Odmítal společenskou představu o tom, jak má vypadat krásný snímek. „Jsou to ploché sochy, vlastně ležící na zdi, se speciálním systémem uchycení. Zároveň jsou prosté jakýchkoliv rámů, paspart,“ popisuje kurátor výstavy Pavel Vančát.

Svoboda je považován za nástupce Josefa Sudka, kterého obdivoval. Svým novátorským stylem okouzlil mnohé malíře a sochaře. „Mezinárodní uznání na něj dodneška čeká. Myslím si, že tato výstava je obrovský a důležitý krok k tomu, aby se mu ho dostalo,“ říká Vančát.

O to tragičtěji působí britské pozvánky, jež Svobodu vyzývaly, ať potvrdí svoji účast na výstavách v Londýně a Oxfordu. V roce 1982 ale nedostal povolení. „Byl to tehdy velmi důležitý moment pro britské obecenstvo, aby vidělo tento velmi rozdílný způsob, jak pracovat s fotografií. Cítili jsme, že i v roce 2020 Svoboda pořád není dost známý,“ uvedla Clare Grafiková z The Photographer's Gallery v Londýně.