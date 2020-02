Promrzlý Frem či samotářský Úkryt. Berlinale začalo s heslem „film nás spojuje“

Svou mezinárodní premiéru má za sebou první český příspěvek v oficálním programu, česko-slovenský Frem od režisérky Viery Čákanyové. Promítal se v sekci Forum, která je určena různě vyhraněným filmům, a zapadal do ní dokonale.

Video of FREM / trailer / 23rd Ji.hlava IDFF

Frem je experimentální v pravém slova smyslu. A tím ho také budou schopny unést velké festivaly jako Berlinale nebo Karlovy Vary, ale pro bězného diváka to bude těžko stravitelný film. Má to být apokalyptická vize světa po klimatické katastrofě. Příběh si divák spíš domýšlí nebo sám vytváří podle obrazů a zvuků, které jsou mu představovány. To jsou nejčastěji arktické záběry, místa pod sněhem, vlny s kusy ledu šplouchající o zamrzlé pobřeží a podobně. Sem tam nějaký tučňák, sem tam nějaký člověk jako zástupci těch, kteří přežili. Obraz i zvuk jsou místy jakoby rušeny. Chvílemi může mít divák pocit, že se film zasekl v promítačce, nebo naopak zvuk vysavače z festivalové chodby může přijmout jako přirozenou součást filmové zvukové stopy.

Frem vznikl díky podpoře nejrůznějších českých, slovenských i evropských fondů, ale troufnu si tvrdit, že spíše film bude hledat diváka než naopak.

První berlínské soutěžní filmy přišly z Itálie a Latinské Ameriky. Italský Úkryt (Volevo nascondermi, režie Giorgio Diritti) s napětím odkrývá život skutečného naivního malíře jménem Antonio Ligabue. Ve svém vyprávění vždy vyvolává chuť dozvědět se, jaká bude další epizoda malířova života.

Poznáváme ho jako malého chlapce ze švýcarské horské vesnice, který je všemi odstrkovaný. Přes epizody, kdy přežíval v chatrči v lese a živil se tím, co příroda dala, až po dobu, kdy mu bohatý malíř a mecenáš poskytne barvy a dá průchod jeho talentu, a dále kdy Antonio začne svými obrazy vydělávat na své sny o motocyklech a autech. Úkryt je dobře zahraný film o výjimečném člověku, který se stal revolučním samotářem v současném moderním umění.