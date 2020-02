Muzeum, ve kterém bydlí lidé. Monumentální věžové domy v Kladně zvou návštěvníky

Psal se rok 1953, když Kladno kvůli nedostatku bytů začalo se stavbou unikátních věžových domů architekta Josefa Havlíčka. O čtyři roky později se stala šestice věžáků vysokých téměř padesát metrů zdejší dominantou. „Je to úlet, postavit takhle velké baráky. Na svou dobu jsou monumentální, obří,“ komentuje stavby architekt Jan Žalský.

„Návštěvníci vstupují přes vstupní halu, pak se jdou podívat do expozice. Potom se půjdou podívat do krytů civilní obrany, do vzorového bytu a nakonec na střechu,“ popisuje předseda spolku Halda Roman Hájek.

Podle Hájka je podoba Muzea věžáků Kladno dána tím, že se celý tým do přípravy zapojil s velkým nasazením od rešerší až po detailní podobu expozice. „Skutečně jsme to brali s velkým nadšením,“ zdůraznil Hájek. Náklady byly kolem dvaceti milionů korun.

Do atmosféry 50. let minulého století zájemce vtáhne byt, kde jsou repasované původní vestavěné skříně i kuchyňská linka, dobový nábytek pochází od řady dárců. Interiér přesně kopíruje původní podobu bytu včetně oken i barev stěn, dveří i dalšího vybavení.