Zemřel hudebník Ivan Král. Uznávaný baskytarista a autor světového hitu Dancing Barefoot

Král v 60. letech minulého století emigroval do USA, v 90. letech se začal vracet do rodného Česka a stal se vyhledávaným producentem a koncertním umělcem. Vydal tu několik sólových alb a produkoval desky kapely Lucie nebo zpěvačky Anety Langerové.

New York

Ve Spojených státech žil od roku 1966, kdy následoval své rodiče pracující ve službách OSN. V 70. letech zažil v New Yorku dobu zrodu punku a garážové hudby. V 80. letech složil hudbu pro několik filmů, například Subway Riders a Bistro. V poslední době žil v Michiganu.

Z Králových sólových alb vydaných po sametové revoluci v Česku mělo zřejmě největší úspěch to první, Nostalgia z roku 1995 s hitem Winner Takes All. V roce 2011 vydal dvojalbum Best Of.

Vedle Lucie a Langerové produkoval také desky skupin Walk-Chock-Ice, Garáž nebo Mňága a Žďorp. Spolupracoval s Jankem Ledeckým, Jiřím Suchým a Miro Žbirkou. Zatím poslední Královo album Colors vyšlo v České republice předloni, předchozí Always před šesti lety.