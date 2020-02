„Muzikál ohavné krásy.“ Drábek inscenuje slavný příběh sloního muže

„Je potřeba začít vnímat rozdíly jako něco, co nás nemá rozdělovat, ale inspirovat, protože to, že jsme každý jiný, je nám všem společné,“ poznamenává Tomáš Klus, který ztvárňuje doktora Trevese.

Sloním mužem byl David Bowie i John Hurt

Nezvyklý příběh zpracovali v minulosti i jiní tvůrci. V roce 1979 měla veliký úspěch hra s názvem Sloní muž. V její londýnské verzi tehdy zazářil i bez velikého líčení a masek David Bowie. Poté se objevil na filmovém plátně snímek Davida Lynche s Johnem Hurtem a Anthonym Hopkinsem.

„Kdo jde na Elefantazii, tak by neměl čekat, že je to nějaký rozezpívaný Lynchův film,“ podotkl Drábek. „Je tam více osudů, v tom je to trochu fantasy,“ poznamenal s tím, že kromě Merricka jako ústřední a nepřehlédnutelnou figuru zahrnuje muzikálové představení třeba i Ghándího, který v té době studoval v Londýně.

Hlavní myšlenka příběhu je nikdy se nevzdat – to, že je někdo ošklivý, nutně neznamená, že musí prožít ošklivý život.