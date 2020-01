Colours of Ostrava to zabily. Hlavní hvězdou budou The Killers

The Killers se dali dohromady v roce 2001 v Las Vegas. Úspěch znamenalo už jejich debutové album Hot Fuss, odezvu získaly především singly Mr. Brightside a Somebody Told Me. I přes občasné rozpady spolu kapela vystupuje a nahrává dosud, letos na jaře by jim měla vyjít novinka Imploding the Mirage.

Z Nizozemska na závěr festivalu dorazí Martin Garrix. Mladý producent, který byl třikrát vyhlášen nejlepším světovým DJem, je podle pořadatelů festivalu jedním z mála, kdo určují budoucnost taneční scény. Letošní Colours zakončí obrovskou taneční party.

„Letošní nabídka je neobyčejně pestrá – od rockové legendy přes velkou taneční hvězdu, široké zastoupení současné africké hudby až po energické funky a soul,“ shrnula program chystaného ročníku ředitelka festivalu Zlata Holušová.