Klip týdne: Pet Shop Boys hledají opičí byznys na tanečním parketu

Pet Shop Boys je britská hudební skupina. Tvoří ji Neil Francis Tennant (*10. července 1954) a Christopher Sean Lowe (*4. října 1959). Neil se věnuje především textům a zpěvu, Chris skládání hudby.

Neil a Chris se potkali 19. srpna 1981 v obchodě s elektronikou v King's Road. Zjistili, že mají společný zájem o taneční hudbu, a začali psát spolu. V dubnu 1984 vychází v původní verzi písnička West End Girls (vyprodukovaná Bobby Orlandem), která se stává malým hitem v Belgii, Francii a v klubech v Los Angeles a v San Franciscu. V červenci 1985 je vydána první verze písničky Opportunities, která v hitparádách neuspěla.

Průlom přichází poté, co Pet Shop Boys (PSB) znovu nahráli (s producentem Stephenem Haguem) písničku West End Girls. Nová verze vychází v říjnu 1985 a v lednu se dostává na první příčku britské singlové hitparády. Je na prvním místě také v USA a v sedmi dalších zemích. V březnu 1986 je vydáno první album s názvem Please. Od té doby PSB vydali dvanáct dalších řadových alb a padesát pět singlů, z nichž se třicet pět dostalo v britské hitparádě do první dvacítky a čtyři (West End Girls, It's a Sin, Always on My Mind a Heart) byly na příčce první.

Pet Shop Boys se také věnovali několika vedlejším projektům a spolupráci s dalšími osobnostmi světové hudby. V roce 2001 uvedli v Londýně muzikál Closer To Heaven, ke kterému napsali písničky a na kterém se autorsky podílel Jonathan Harvey. V roce 2005 vyšla – s oficiálně uvedenými autory Neil Tennant, Chris Lowe, ne pod hlavičkou Pet Shop Boys – jejich kompozice Battleship Potemkin (Křižník Potěmkin), na které spolupracovali s drážďanskými symfoniky. Tato nahrávka byla od roku 2004 opakovaně použita při venkovních projekcích stejnojmenného ruského němého filmu režiséra Sergeje Ejzenštejna z roku 1925. V roce 2011 napsali hudbu k baletnímu představení The Most Incredible Thing (Nejpodivnější věc), předlohou byla kniha Hanse Christiana Andersena. Choreografie se ujal Javier de Frutos.

PSB napsali písničky pro Dusty Springfield, Lizu Minnelli, Tinu Turner, Kylie Minogue a další. Na několik let se také zapojili do projektu Electronic, do kterého je zapojen Bernard Summer z New Order a Johnny Marr ze zaniklé skupiny The Smiths. Jsou podepsáni pod remixy pro Davida Bowieho, Madonnu, Lady Gaga, Blur, Bloodhound Gang, Rammstein, Yoko Ono nebo Atomizer.

V květnu 2006 se vrátili na scénu albem Fundamental. Na kontě mají doposud 14 studiových alb. Poslední s názvem Hotspot vyšlo 24. ledna 2020.

