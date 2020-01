Dokument, který způsobil poprask ještě před premiérou. Predátoři V síti vstoupí do kin na konci února

Projekce vyvolala mnoho reakcí a zakončil ji potlesk vstoje. „Ten potlesk chápu jako odměnu především pro naše tři herečky, které se musely převtělit do dvanáctiletých holek. Tereza, Sabina a Anežka jsou hrdinky a patří jim dík a obdiv, že s námi do takového projektu šly. Nebudu zapírat, že téma zneužívání dětí na internetu bylo pro nás ve štábu jednou z nejtěžších výzev, které jsme ve filmovém životě podstoupili,“ připouští režisér Vít Klusák.

Film pomocí sofistikovaného experimentu ukazuje, s čím se v on-line prostoru potýkají děti ve věku 11 až 13 let. Dokument už tvůrci pustili v předpremiéře téměř dvěma tisícům diváků, kteří jeho dokončení podpořili v úspěšné crowdfundingové kampani.

Experti říkají, že většina predátorů, kteří loví děti na internetu, jsou psychosexuálně normální, nejedná se tedy o pedofily. Na děti cílí, protože jsou snadněji manipulovatelné. Přesto se tvůrci rozhodli, že identitu mužů budou schovávat pod speciální maskou. Cílem filmu totiž není vyvolat lynč jednotlivců, ale důrazně upozornit na fenomén zneužívání dětí na internetu.

„Film jsme postavili tak, aby byl co nejvěrnějším odrazem toho, co se v dětských pokojících čím dál častěji děje. Pokud bychom snímek natočili jako soubor rozhovorů s odborníky nebo investigativní reportáž, nikdo by si nedokázal představit, čím si kluci a holky v tom věku procházejí. Doufám, že se nám podaří rozpoutat debatu a rodičům, učitelům a třeba i zákonodárům trochu více otevřít oči,“ uzavírá režisérka Barbora Chalupová. Na uvedení filmu v kinech naváže i osvětová kampaň.