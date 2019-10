Zemřela houslistka Jitka Šuranská. Držitelka tří cen Anděl podlehla těžké nemoci

Video of Beranci a vlci - Išli, Išli (Lyric video - official)

V roce 2014 založila své trio, v němž hráli mandolínista Martin Krajíček a kontrabasista Marian Friedl. Dva roky poté vydali album Divé husy, později druhé Beránci a vlci, jež také získalo cenu Anděl. Spolupracovala i s písničkářkami Lucií Redlovou, Beatou Bocek, příležitostně hostovala s držitelem tří cen Anděl, písničkářem Janem Žambochem. Od roku 2014 spolupracovala s Ženským sborem z Kudlovic.

„Neznám muzikanta, který by měl její energii. Vždycky jsem říkal, že je zbytečné dostavovat v Dukovanech nějaké další reaktory, na Moravě už byla Jitka. Kam se na ni s energií hrabala nějaká atomová elektrárna. Kdo Jitku znal, ví, že je jen málo tak přímých a čistých lidí. Nic neuměla dělat na polovic, ani hudbu,ani život. Odešla po těžké a rychle probíhající nemoci v domě, který měla nejradši. Doma, v Bělově, s člověkem, kterého měla nejradši. Bojovala až do konce, ona by to jinak ostatně ani neuměla. Jitka měla tři Anděly a dnes se sama andělem stala,“ řekl Müller.

Písničkář Jan Žamboch řekl, že Šuranská měla dar propojovat své folklorní muzikantské srdce s hudbou různých žánrů. „A vždy pak ve výsledném tvaru vznikala krása a radost. Osmadvacátého října 2019 přišel náš hudební svět o velkou zářivou osobnost. Její slunko mi bude chybět,“ uvedl.