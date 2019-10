Polský jezdec přivezl překladateli Vladimíru Medkovi Cenu Josefa Jungmanna

„Vítám tuto cenu. Vítám ji nejen pro sebe, ale i pro tu knihu, protože je to jedna z nejlepších španělských knih, které jsem četl. Současně to beru jako ocenění všech překladů, které jsem za padesát let dělal a kde byli takoví lidé jako Gabriel García Márquez, Vargas Llosa, Julio Cortázar,“ reagoval na cenu Vladimír Medek.

Absolvoval Vysokou školu ekonomickou a od roku 1965 pracoval ve sklářském průmyslu. Počátkem 60. let pobýval pracovně na Kubě, od roku 1991 ve Španělsku. Díla překládá z angličtiny, španělštiny a portugalštiny. Díky jeho práci si Češi mohli kromě zmíněných autorů přečíst třeba také sci-fi román Desátá oběť od Roberta Sheckleyho nebo v nedávné době literární prvotinu herce Toma Hankse. A také ságu o Harrym Potterovi.