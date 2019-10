Příliš rebelská? Turecko zakázalo celosvětový bestseller pro malé děti

Turecké úřady zakázaly prodávat dětským čtenářům celosvětově úspěšnou knihu Příběhy na dobrou noc pro malé rebelky s odůvodněním, že by mohla mít na mládež škodlivý vliv. Upozornil na to britský list The Guardian. Kniha obsahuje stovku medailonků úspěšných a inspirativních žen a byla přeložena už do 47 jazyků. Kvůli rozhodnut vládní komise pro ochranu mladistvých se však v Turecku nesmí vystavovat v knihkupectvích a koupit si ji mohou pouze dospělí.