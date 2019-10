Bez emocí to nejde. V Ostravě řeší rozchod muzikálem

Tomáš Savka, Tomáš Novotný, Martina Šnytová a Klára Jelínková se rozchází na jevišti Národního divadla moravskoslezského. Střídají se totiž v hlavních rolích komorního muzikálu Pět let zpět (The Last Five Years), jehož tématem je rozpad vztahu. Ostravská scéna inscenaci uvádí v české premiéře.