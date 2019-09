ŽIVĚ: V Benátkách ocenili restaurovanou Extasi, šanci na Zlatého lva má Václav Marhoul

Restaurování Extase realizuje Národní filmový archiv ve spolupráci s filmovým festivalem Karlovy Vary. Rekonstrukce se ujala společnost L'Immagine Ritrovata v Bologni. Vyčištěnou Extasi uvidí i čeští diváci, do tuzemských kin by měla být uvedena na začátku příštího roku.

V digitálně restaurované podobě se Extase v Benátkách představila ve světové premiéře. Do italského města se vrátila po pětaosmdesáti letech, právě na benátském festivalu totiž získala ve 30. letech Stříbrného lva za režii.

Marhoul nevěří, že Zlatého lva dostane

Režisér Nabarveného ptáčete Marhoul podle svých slov nepočítá, že by nakonec Zlatého lva získal. „Jsem hluboce přesvědčen, že nevyhraje, to je nesmysl. A každou vteřinu a minutu přemýšlím, pro kolik lidí to bude zítra zklamání, protože mi sem chodí zprávy typu ‚vyhraj!‘.“

Film už v pátek obdržel od studentské poroty ocenění Film pro UNICEF. To je určené filmu, který vyjadřuje boj za práva dětí. Cena od studentské poroty režiséra potěšila.„Někteří kritici skloňují neustále v mnoha pádech násilí a brutalitu. Naopak ten akcent je dán na to, že se jedná o humanitu a že důležitá je láska. A mě tak strašně potěšilo, že zrovna tito mladí lidé film takto pochopili. Děkuji a mám z toho obrovskou radost.“

Příběh malého chlapce, který prochází hrůzami války

Marhoul natočil černobílý snímek po několika letech příprav podle vlastního scénáře na motivy stejnojmenné knihy Jerzyho Kosińského. Jeho příběh, který se odehrává na konci druhé světové války kdesi ve východní Evropě, je plný krutosti a násilí.

Devítiletého opuštěného židovského chlapce Josku v něm Kosiński, jenž se stejně jako hlavní hrdina musel za druhé světové války skrývat na venkově, vystavuje nemilosrdnému zacházení. Místo ochrany totiž nachází chlapec u dospělých i dětí nepřátelství ovlivněné předsudky a pověrami.