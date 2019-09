Nabarvené ptáče v Benátkách získalo cenu UNICEF od studentů. V sobotu se pokusí o Zlatého lva

Nabarvené ptáče ale není jediná česká stopa na festivalu. Do výběru krátkých filmů na benátské přehlídce se poprvé dostal zástupce české kinematografie. Animovaný snímek dvou slovenských studentů pražské FAMU Michaely Mihályiové a Davida Štumpfa nese název Sh_t Happens podle anglického výrazu pro nešťastné náhody.

Premiéru má v pátek v soutěžní sekci Horizonty, do které se letos hlásilo na patnáct set titulů, pozvání do Benátek jich dostalo pouze dvanáct. Sekce se soustředí na novátorské postupy. „Vystřídali jsme pět odlišných vizuálních principů, než jsme došli do toho finálního, takže pro nás to bylo hlavně hledání vizuálního projevu,“ popisuje David Štumpf práci na filmu.

Českou kinematografii na 76. ročníku festivalu zastupuje také digitálně restaurovaný snímek Extase režiséra Gustava Machatého, která se do Benátek vrátila 85 let poté, co tu její promítání vyvolalo skandál.