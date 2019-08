Filmová extáze. Začíná festival v Benátkách, po čtvrtstoletí s českým filmem v soutěži

Nejstarší filmový festival vstupuje do 76. ročníku. Den před zahájením se vrátil o pětaosmdesát let zpět, když uvedl zrestaurovanou verzi skandální Extase. Snímek Gustava Machatého tu ve třicátých letech vzbudil pozdvižení. Pozornost, ovšem v dobrém slova smyslu, by česká kinematografie mohla vyvolat i letos. O hlavní cenu, Zlatého lva, se po pětadvacetileté pauze uchází totiž i český film: Nabarvené ptáče v režii Václava Marhoula.