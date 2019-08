Filmová upoutávka týdne: Detektiv navzdory Touretteovu syndromu. Norton líčí Temnou tvář Brooklynu

Po mnohaletém úsilí dokončil Edward Norton adaptaci knihy Motherless Brooklyn (česky Sirotci z Brooklynu, ale distributor filmu zvolil překlad Temná tvář Brooklynu), která vypráví detektivní příběh zasazený do kulis padesátých let minulého století. Po dlouhé době Norton opět režíruje, ve snímku si ale i zahrál, a to po boku Bruce Willise, Willema Dafoea a Aleca Baldwina.