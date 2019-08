Tenkrát v Hollywoodu koukala Tarantinovi pod ruce i česká kameramanka

Na plac, kde vznikala jedna z filmových událostí roku, pozval Janu Hojdovou Robert Richardson, Tarantinův kameraman, o kterém ona sama natáčí dokument. Její stará československá kamera ale zaujala i legendárního režiséra. „Říkal: ‚To je skvělý! Já točím film ze šedesátých let a ty tady máš kameru ze šedesátých let. Tak se jdi převléct do kostymérny a budeš v komparzu',“ vypráví Jana Hojdová.

Tři týdny tak mohla koukat pod ruce mistrovi, který se věnuje každému detailu. „Jeden záběr se jel už asi šestkrát. A Quentin říká: ‚Tak ještě jednou, po sedmé.' A Al Pacino na to: ‚Proč? Vždyť to bylo v pořádku.' A Quentin jenom zvednul prst a celý štáb zakřičel: ‚Because we love making movies! (Protože milujeme natáčení filmů!)',“ vypráví Češka.

Filmy jako náboženství

Právě Tarantinova fanouškovská láska k filmům se odráží v každé scéně, od jeho typických narážek na staré filmy až po autentickou atmosféru slavné hollywoodské éry. „Myslím, že pro něj jsou filmy, televize, dokonce i hudba náboženstvím,“ komentuje to jedna z hvězd nového filmu Brad Pitt.