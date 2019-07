V Táboře začíná festival Mighty Sounds, potěší fanoušky, méně už řidiče

Většina účinkujících přijede do Tábora ze zahraničí. K očekávaným patří například britská metalcoreová kapela While She Sleeps, norští Turbonegro nebo Dubioza Kolektiv, který dorazí z Bosny. Z českých skupin uslyší návštěvníci třeba Pipes and Pints, Sto zvířat nebo Fast Food Orchestra.

Jednou z novinek letošního ročníku je spolupráce organizátorů s neziskovou organizací UNICEF. Spočívá v prodeji triček se speciálním designem na festivalu. Z každého prodaného kusu půjde na pomoc dětem 250 korun.

Očekávaný nápor hudebních fanoušků si vyžádal omezení v dopravě. Od pátečního rána je snížen počet pruhů na silnici I/3 v prostorách u obchodního domu Kaufland. „Provoz v těchto místech bude usměrněn ze stávajících čtyř do dvou jízdních pruhů a maximální rychlost zde bude omezena na 50 kilometrů za hodinu. Toto opatření potrvá do pondělí,“ upřesnila policejní mluvčí Lenka Pokorná.