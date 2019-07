Křest jihočeskou krajinou. Vladimír Franz vystavuje obrazy inspirované Třeboní a Šumavou

Jádro výstavy tvoří dva bilanční cykly, a to Třeboň a Variace o portrétu Antona Brucknera-Šumava. „Jihočeská krajina mě vlastně křtila, spouštěla u mě ten tvůrčí moment,“ uvažuje Franz.

Nánosy barev podle Vladimíra Franze obraz zbytečně dusí. Pracuje proto se suchými pigmenty, nechává odhalit plátno, do kterého barva často vstupuje z druhé strany. Snaží se zachytit pachy jihočeské krajiny, zastavené ticho nad rybníky, dozvuky tamních příběhů.

Snaží se přitom obejít bez typických zkratek. „Musel jsem najít tvar, který by Třeboň vyjádřil bez těch reálií, jako je čáp třeba a podobné věci,“ říká. „Jsou to třeba duby, které jsou zraňovány blesky, tesaříky, brouky a tak dále, které doutnají po každé bouři.“

Inspirovala ho malebnost Třeboňska ale i pomíjivost lidských věcí v místech, kudy se Šumavou táhla železná opona. „Tam člověk najednou viděl rezavé migy, kterými prorůstají divoké svízele, kolem barely, takový zbytek civilizace a příroda, která si to strašně rychle bere zpátky.“

To vše je nyní k vidění na jednom místě spolu s dalšími jihočeskými motivy, například městy, která do posledních detailů kreslil už ve svých 18 letech. Výstava v Galerii Mariánská je přístupná do konce září.