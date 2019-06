Smrt „zaliata do skla“. Skleněný sarkofág pro královnu je možné vidět jen ve filmu

Snímek Sarkofág pro královnu, na němž se jako koproducent podílela Česká televize, by měl do kin vstoupit v srpnu letošního roku. V předpremiéře je možné ho zhlédnout na projekcích v Uměleckoprůmyslovém museu od 6. do 15. června, promítání doplňují po vybrané dny i přednášky Zdeňka Lhotského. Krátkodobá výstava navíc představuje tavené plastiky z dílny tohoto žáka Stanislava Libenského a člena skupiny Tvrdohlaví.