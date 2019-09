„Co za tím je, prosím vás?“ Století odhodlané mecenášky Medy Mládkové

Přestěhovala se k příbuzné do Prahy, aby se mohla věnovat tanci, který jí otec zakazoval. Měla možnost učit se od významné prvorepublikové primabaleriny a choreografky Marty Aubrechtové, pak nastoupila do angažmá v dnes už neexistující Velké operetě. To už bylo v době protektorátu. Bála se, aby ji Němci neposlali tančit na některou německou scénu. Ředitel divadla jí proto zařídil smlouvu v litevském přístavu Klaipėda, byť i ten byl tehdy už součástí německé Říše.

„Už tady nemůžu žít“

„Zůstala jsem tam rok. Byla jsem tam sólovou tanečnicí a stepovala jsem. Chtěli mě poněmčit – když zjistili, že moje maminka je Němka, tak si mysleli, že to bude jednodušší. No a nakonec mě tam zavřeli,“ popisovala Mládková napjatou dobu v rozhovoru pro magazín vydávaný Fox Gallery.

„Bydlela jsem v hotelu a jednou jdu večer do divadla a portýr mi povídá: ‚Slečinko, byli tady dva páni s aktovkou, víte, co to znamená?' Tak jsem okamžitě běžela ke své přítelkyni a říkám jí: ‚Rychle vezmi všechny papíry, co najdeš a spal to.' Já jsem si tehdy už asi deset let psala deník, o ten jsem přišla. Toho je mi líto. Nakonec mě stejně zavřeli, asi na čtrnáct dní. A ředitel divadla, který mě měl rád, mi řekl, abych v Memelu (německé označení pro Klaipėdu – pozn. redakce) už nezůstávala, protože jakmile má někdo oplétačky s gestapem, tak už po něm půjdou pořád. Poslal mě pak do Vídně, kde měl přátele.“

Na konci války se Meda vrátila opět do Prahy, dlouho se v hlavním městě ale neohřála. Přimělo ji k tomu znechucení ze způsobu, jakým se někteří Češi chovali k poraženým Němcům. „U budovy rozhlasu jsem narazila na skupinu asi deseti žen – Němek,“ svěřila se časopisu FoxMag se svědectvím, které ji velmi zasáhlo.

„Chodil kolem nich takový mladíček, možná ani ne osmnáctiletý, s páskou národní gardy. A říkal jim: ‚Teď vám ukážeme, jaký to bylo v koncentráku.' Ty ženy už nemohly, padaly, a oni jim strhali šaty, řezali je a do těch ran jim dávali sůl. Takové skupiny jsem potkala cestou ještě dvě. Když jsem došla nahoru, tak před domem, kde bydlela moje sestřenice, byla taková hromada. Já nevěděla, co to je, a najednou jsem si všimla, že se ta hromada hýbe. Byla to hromada ženských těl – když už ty ženy nemohly, tak je hodili na hromadu. Přiběhla jsem k sestřenici a říkala jsem jí, že už tady nemůžu žít.“

Manžel za dva dolary

Vycestovala do Švýcarska, kde vystudovala ekonomii, na studia si prý přivydělávala jako tanečnice v hotelích. Když v únoru 1948 další osud Československa zpečetil komunistický puč, rozhodla se zůstat v zahraničí. Omezené možnosti azylu vyřešila sňatkem s belgickým šlechticem Remim Antoinem Josephem de Mûelenaerem.

O Čechy ale zájem neztratila. Angažovala se v časopise Skutečnost, kterou novinář Ferdinand Peroutka navázal v exilu na významné předválečné periodikum Přítomnost. V padesátých letech pak v Paříži založila nakladatelství Editions Sokolova. Název odkazoval k Mládkové rodnému příjmení. Mimochodem křtěná je původně Marie, Meda vzniklo z domácího oslovení. Vydala například první samostatnou monografii významné představitelky surrealismu Toyen.