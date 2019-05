Nový film Ondřeje Trojana bude Bourák. V hlavních rolích Ivan Trojan nebo Jiří Macháček

Svého bratra Ivana obsadil Ondřej Trojan poprvé ve filmu Želary (2003). Tehdy to však byla jen vedlejší role, teď bude hlavním hrdinou. „Tahle role byla na něj jako ušitá, tak jsem si řekl, že nazrál čas, abychom se potkali před kamerou, za kamerou,“ říká režisér.

„Pro mne je poselství toho filmu v tom, že i když se člověk dostane na úplné dno a vypadá to, že vlastně všechno je špatně, že pořád stojí za to o svůj život bojovat,“ říká režisér Ondřej Trojan.

Jiří Macháček zase hraje majitele herny Rudu. „Je to člověk, který se celý život živí takovými podivnými věcmi na hraně zákona, ale přitom je o sobě přesvědčený, že je podnikatel,“ uvažuje Macháček.

„Elvíra je žena, které se to v životě moc nepovedlo. Chtěla by být krásnou a úžasnou maminkou a babičkou, ale propadne alkoholu,“ popisuje svou postavu Kateřina Winterová.

Město na severu Čech, kde se film odehrává, pojmenoval Ondřej Trojan podle Šluknovského výběžku Šlukdorf. „Tady jsou vedle sebe paneláky, dřevěnice, rozpadlé fabriky. Je to poměrně dost bizarní, ale zároveň je to velice romantické. Je to trochu takový divoký západ,“ říká.

Na sever Čech byla zasazena i předloha filmu. Natáčení probíhá v Rumburku nebo ve Varnsdorfu. Jarní část natáčení potrvá až do konce června. Po letní pauze se pak štáb na sever republiky vrátí opět na podzim. Premiéra filmu Bourák je naplánovaná na jaro 2020.